Военный аналитик заявил о планах Польши по рейдерскому захвату Европы Военный аналитик Шурыгин: Польша планирует занять место Германии в иерархии Евросоюза

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

Военный аналитик Владислав Шурыгин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Польша рассчитывает занять главенствующую роль среди стран Евросоюза, сместив с видных позиций Германию. Помочь этому, по словам эксперта, не смогли и долгие годы, когда ФРГ исповедовали политику компромиссов и оказывали финансовую помощь соседней стране.

Варшава задумала рейдерский захват объединенной Европы, которую с большим трудом создала Германия. Берлин долгие годы проводил политику компромиссов, накачивал Польшу деньгами, как первого ученика в Восточной Европе. Эта политика привела к тому, что Варшава ныне стремиться выбить из-под Берлина кресло, пинками загнать его под лавку, и заявить о себе, как о первой скрипке Евросоюза, — полагает военный аналитик.

Ранее российский политолог Александр Зимовский предположил, что Польша может вести войну с Россией без юридически оформленного вовлечения НАТО. По его словам, Варшава могла бы организовать нападение со стороны Калининградской области. Но такой расклад, по его словам, возможен только в интересах Германии, которая всегда претендовала на эти земли.