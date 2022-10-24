Военный аналитик: волна мобилизации на Украине может затронуть запад страны Военный аналитик Леонков: волна мобилизации на Украине может затронуть запад страны

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Украины все еще остается мобилизационный потенциал, рассказал Lenta.ru военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Комментируя информацию об очередной волне мобилизации, эксперт подчеркнул, что существуют не задействованные в военных операциях группы украинского населения. По его словам, призыв в рамках мобилизационных мероприятий может затронуть жителей западной части Украины.

Раньше, по словам эксперта, людей набирали в украинскую армию преимущественно из восточных и центральных регионов Украины, не затрагивая запад. Однако, как выяснилось, мобилизационный ресурс на востоке и западе страны небезграничен, поэтому теперь могут прибегнуть к призыву и в западной части украинского государства.

Открытый вопрос — откуда набирать людей: из восточных и центральных или уже из западных регионов? Резервы все же могут закончиться. А если необходимое число людей набрать не успеют, фронт двинется на запад. Население между тем этот процесс, очевидно, не приветствует, — отметил Леонков.

Военный аналитик также обратил внимание на то, что в настоящее время не установлено точное количество тех украинских граждан, которых собираются призвать на фронт в эту волну. Согласно оценкам эксперта, речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек. Кроме этого, обсуждается вопрос о военной службе и для женщин, однако этот шаг приведет к значительному росту недовольства украинского общества.

24 октября украинские СМИ сообщили, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.