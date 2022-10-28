Военный аналитик назвал возможную причину отставки главы Минобороны Румынии Военный эксперт Василеску: отставка главы Минобороны Румынии связана с планами США против РФ

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Василе Дынку

Василе Дынку мог покинуть должность министра обороны Румынии из-за ядерных планов США против России, а именно попыток Соединённых Штатов навязать ему решение о размещении ядерного оружия на румынской территории, рассказал «ПолитРоссии» военный аналитик Валентин Василеску.

Военный эксперт напомнил, что Дынку являлся сторонником мирных переговоров для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Недавно глава Минобороны Румынии был вынужден подать в отставку. По мнению Василеску, истинная причина такого решения кроется в тайных замыслах Вашингтона против Москвы.

В политических коридорах Бухареста шепчутся, что отставка министра обороны Василе Дынку была связана с отказом разместить американские ядерные бомбы на территории Румынии, — пояснил Василеску.

По словам военного аналитика, президент Румынии Клаус Йоханнис поддерживает Штаты в этом вопросе. Василеску подчеркнул, что румынские СМИ в последнее время активно убеждают население страны в необходимости разместить на своей территории ядерное оружие Соединённых Штатов якобы для сдерживания военной агрессии России.

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