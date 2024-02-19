Военный аналитик назвал версии убийства вертолетчика Кузьминова Коротченко: Кузьминова могли убить из-за денег или инсценировать его смерть

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Максим Кузьминов

В деле о предполагаемом убийстве бывшего летчика ВС РФ Максима Кузьминова, угнавшего вертолет ВС РФ для его передачи Украине, можно рассматривать три версии, заявил NEWS.ru военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, говорить со стопроцентной уверенностью о том, что Кузьминов был убит, пока рано.

Первая версия — это действительно его ликвидация, вторая версия — криминальная разборка, учитывая, что за угон вертолета он получил деньги, и немалые. Третья — это, собственно, инсценировка, чтобы ввести в заблуждение тех, кто мог вынашивать какие-то мысли в его отношении. В таких вопросах никогда нельзя быть уверенным наверняка, — заметил собеседник.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» считает, что Кузьминов мог отправиться в Испанию, так как полагал, что сможет там безбедно существовать на «гонорар» от угона вертолета, который, предположительно, составил €500 тысяч.

То, что он сделал — угнал вертолет и расстрелял или помог украинцам уничтожить других членов экипажа, это фактически государственная измена. Поэтому многие, кто услышал о его убийстве, если действительно он был ликвидирован, воспринимают это как абсолютно справедливый и заслуженный финал, — подытожил Коротченко.

Вечером 19 февраля стало известно, что в Испании, предположительно, был застрелен Кузьминов. Ранее он угнал вертолет Ми-8 для его передачи ВСУ, а также, вероятно, расправился с двумя членами экипажа — бортовым техником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым.

По версии СМИ, тело бывшего военнослужащего ВС РФ нашли в муниципалитете Вильяхойоса. В Кузьминова выстрелили 12 раз, после чего его переехал автомобиль Факт смерти Кузьминова подтвердило Главное разведуправление Минобороны Украины.