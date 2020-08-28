Военных ВСУ обвинили в попытках умышленного поджога травы в Донбассе

https://static.news.ru/photo/0f62bd80-e9ed-11ea-9bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Украинские военные пытались с помощью сигнальных ракет поджечь сухую траву и тем самым спровоцировать природный пожар в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По его словам, попытки поджога сухой растительности имели место у населённого пункта Новотошковское, который находится под контролем 1-го батальона 14-й бригады ВСУ. Данный факт зафиксирован системой видеонаблюдения ЛНР.

Мы призываем украинскую сторону выполнять все пункты дополнительных мер, а представителей международных организаций принудить украинское руководство к отказу от действий, способных спровоцировать обострение обстановки на линии боевого соприкосновения, — цитирует Осадчего РИА Новости.

Он добавил, что за прошедшие сутки на территории республики ликвидировано более 50 природных пожаров. В настоящее время в ЛНР действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная).

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на прекращение боёв в Донбассе в текущем году. По его словам, никто из команды прошлого главы страны Петра Порошенко не хотел прекращения войны так сильно, как этого хочет он.