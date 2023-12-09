Украинские военные с автоматами ворвались на базу отдыха в Закарпатье

Фото: Социальные сети

Десятки военнослужащих ВСУ днем 7 декабря ворвались с оружием в оздоровительный комплекс «Косино» в Закарпатье для раздачи повесток в военкомат, сообщила пресс-служба заведения на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там рассказали, что отдыхающих согнали на улицу под дулами автоматов, а к директору комплекса применили физическую силу.

Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила, — говорится в сообщении.

В комплексе заявили, что «акцией» руководили глава Закарпатского ОТЦК Андрей Савчук и глава Ужгородского РТЦК Игорь Тыщук. Утверждается, что они применили силу к адвокату и отобрали у него мобильный телефон. Руководство обратилось в полицию, СБУ и ГБР, обвинив представителей военкомата в превышении служебных полномочий, нанесении телесных повреждений и похищении людей.

Без объяснений и без уведомлений вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух сотрудников комплекса и увезли их в неизвестном направлении. <...> Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам, — сообщили в санатории.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что на Украине формируется новый «котел» — Буковельский. По его словам, пока неподготовленные солдаты ВСУ гибнут на фронте, командование едет отдыхать на карпатский горнолыжный курорт.