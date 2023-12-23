Военные ВСУ пожаловались на тотальную усталость WP: военные ВСУ жалуются на усталость и нехватку боеприпасов

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на тотальную усталость и нехватку боеприпасов, пишет американская газета Washington Post. По их словам, одной мотивации для победы мало.

Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы — многие люди понимают, что у них нет другого выбора. Но вы не можете выиграть войну только за счет мотивации, — цитирует издание одного из украинских военных.

Он добавил, чтобы выиграть конфликт — ВСУ необходимо «какое-то численное преимущество», а ситуация с оружием и боеприпасами «становится только хуже». В публикации отмечается, что прежде всего ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов. По причине их нехватки некоторым подразделениям приходится отменять запланированные наступления. При этом украинские военные указывают на то, что у российских войск подобной проблемы нет.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко заявил, что никакое оружие, в том числе американские истребители F-16, не в состоянии повлиять на исход боевых действий на Украине. По его мнению, вероятность Киева одержать победу в противостоянии с Москвой крайне мала.