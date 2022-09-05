Стало известно о ликвидации военных ВСУ при контрнаступлении под Херсоном Telegram-каналы сообщила об уничтожении военных ВСУ при контрнаступлении под Херсоном

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские военные попытались совершить контрнаступление на Херсонском направлении, однако их попытки оказались безуспешными, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что российские военные открыли артиллерийский огонь по наступающей группе ВСУ и всех уничтожили.

По данным канала, украинских солдат удалось обнаружить при помощи комплекса разведки «Ирония».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских военных на Херсонскую область закончилось крахом. По его словам, местные военнослужащие не допустят бойцов ВСУ на территории, контролируемые Вооруженными силами России. Также он выразил надежду, что в ближайшее время из города Николаева также исчезнут все украинские военные и сочувствующие им, а сам населенный пункт перейдет под контроль ВС РФ.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что Киев не сможет оправиться после провального контрнаступления на Херсон. Журналист назвал действия ВСУ символическими и добавил, что в них не было стратегии. По его словам, президент Зеленский отдал приказ начать операцию вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что Зеленский действовал из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.