Военные ученые объяснили, зачем Лондон хочет ввести войска НАТО на Украину Ученые АВН: Лондон предлагает создать буферную зону у границы Украины

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Исследователи Академии военных наук предполагают, что Британия предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на территорию Украины крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши. Это, по задумке европейских стратегов, позволит создать буферную зону в пределах занятых позиций. Об этом научные сотрудники академии Анатолий Летяго и Александр Бартош заявили в публикации на сайте журнала «Национальная оборона». При этом они сомневаются, что в НАТО все согласятся с этим предложением.

По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвет наступательные возможности России и вынудит ее пойти на переговоры. Однако вряд ли идея Лондона получит поддержку большинства государств Альянса, — пишут авторы.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники сообщал, что США предлагают союзникам по «Большой семерке» создать структуру для выпуска облигаций на сумму $50 млрд для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов. При этом консенсуса по этому предложению пока нет, отметили в агентстве. Обсуждения находятся на ранней стадии.