Военные России и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка

Фото: lug-info.com

Военные ЛНР и России закрепились в промышленной зоне Северодонецка, в том числе в районе химического комбината «Азот», где обосновались солдаты ВСУ, сообщил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он уточнил, что бойцы начали операцию по зачистке территорий от вражеских формирований.

Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в «промке» [промзоне] и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию, — заявил Марочко.

Ранее в РИА Новости сообщили, что на стеле при въезде в город Северодонецк военнослужащие ВС РФ установили российский триколор. В агентстве уточнили, что населенный пункт уже перешел под контроль российской армии.

До этого помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что войска республики будут проводить зачистку предприятия «Азот» в Северодонецке не спеша и с учетом ошибок. По его словам, войска намерены перерезать боевикам все пути отступления, в том числе в сторону Лисичанска.