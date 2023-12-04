Военные НАТО использовали настольные игры при разработке наступления ВСУ

Фото: NATO

Американские и британские военные, помогая ВСУ разрабатывать план контрнаступления, провели ряд настольных военно-тактических игр, пишет газета Washington Post. По данным издания, военные в ходе таких учений использовали как специальное программное обеспечение для военных игр, так и просто передвигали вручную фишки по карте.

Симуляции проводились в начале 2023 года на базе США в немецком Висбадене. На части таких настольных маневров присутствовали генерал Марка Милли, который тогда возглавлял Объединенный комитет начальников штабов США, и командующий украинскими сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

В публикации отмечается, что в ходе разработки стратегии рассматривались различные варианты итога наступления ВСУ, в том числе и капитуляцию России, хотя и считали ее маловероятной. Вероятность крупной неудачи ВСУ, которая позволила бы ВС РФ начать массированную контратаку, западные военные также сочли незначительной. При этом они допускали потери ВСУ в живой силе и технике до 40%.

Высокопоставленный украинский военный чиновник признался изданию, что все эти настольные учения не сработали. Он отметил, что в реальности солдатам ВСУ пришлось вести войну, «непохожую ни на что».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что второго контрнаступления ВСУ не будет. По его словам, у Украины не хватит на это ресурсов, несмотря на то, что ее снабжают оружием десяти стран. Он отметил, что союзники Киева уже в открытую заявляют об истощении своих запасов.