Военные медики РФ передали итальянцам полевой госпиталь в Бергамо

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Российские военные медики передали итальянским специалистам полевой госпиталь в Бергамо, развёрнутый в рамках гуманитарной операции.

В течение месяца российские медики приняли на лечение свыше 100 заразившихся коронавирусом итальянцев. К настоящему времени 76 из них выздоровели.

В Минобороны РФ пояснили, что решение о передаче госпиталя было принято в качестве гумпомощи. В ведение итальянских врачей он перешёл со всем медицинским оборудованием и имуществом, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, вывод российских военных специалистов из талии начинается 7 мая. Министр обороны Сергей Шойгу поручил главе Генштаба Валерию Герасимову организовать торжественную встречу подразделений и представить предложения по поощрению наиболее отличившихся врачей и военнослужащих.