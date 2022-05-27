Военные корабли из США, Франции и Германии прибудут в Хельсинки на учения

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Военные корабли из США, Франции и Германии придут в Хельсинки в рамках учений в северной части Балтийского моря, которые проходят на фоне подачи заявок Финляндии и Швеции в НАТО. Как сообщается на сайте ВМС Финляндии, корабли будут находиться в Хельсинки до 30 мая.

Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, и корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27–30 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

Корабли будут находиться в порту Хернесаари, куда ранее прибыл корабль ВМС Германии FGS Sachsen. Уточняется, что немецкий корабль также будет открыт для свободного посещения публики в воскресенье, 29 мая.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать на угрозу собственной безопасности. По его словам, НАТО представляет собой агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает передачу значительной части суверенитета Вашингтону.