Военные инструкторы НАТО готовили украинских боевиков на базе «Азова»

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании подготавливали украинских боевиков на базе «Азова» (организация признанная в РФ террористической, деятельность запрещена) в 2021 году. Обучение проходило несмотря на то, что из-за связей с неонацизмом было запрещено оказывать «Азову» военную помощь в США, следует из документов датского посольства в Киеве, передает РИА Новости.

Эти объекты ранее были изучены сотрудниками российских силовых ведомств, и найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами с задействованием преступных методов ведения боевых действий, которыми в совершенстве обладали азовцы, — прокомментировал материал сотрудник силовых структур РФ.

Задолго до начала российской спецоперации на территории Украины уже находились инструкторы британской тренировочной команды Operation Orbital. Это свидетельствует об интенсивной подготовке Киева под кураторством НАТО к ведению боевых действий, подчеркнул силовик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию не ставили в известность о передаче Украине главарей «Азова» из Турции. Он отметил, что Анкара нарушила свои договоренности, и возврат «азовцев» напрямую связан с провалами в контрнаступлении ВСУ.