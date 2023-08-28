Военные ЕС могут остаться на Украине после окончания конфликта Генерал Бригер: военные ЕС могут остаться на Украине после окончания конфликта

Фото: МО Украины

Военные ЕС могут остаться на Украине после окончания конфликта, сообщила газета Welt со ссылкой на главу Военного комитета Европейского союза генерала Роберта Бригера. По его словам, они продолжат обучать солдат ВСУ.

Я вполне могу себе представить, что текущее обучение украинских солдат ЕС будет продлено сверх запланированного двухлетнего периода, а затем, в свое время, будет расширено, — сказал Бригер.

Газета отмечает, что европейские военные также будут помогает Украине в разминировании и усилении потенциала боевой техники ВСУ.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не смог добиться мирного урегулирования в украинском конфликте и навредил себе. При этом он отметил, что ЕС гордится складывающейся ситуацией. Дипломат отметил, что риск эскалации конфликта с распространением на европейскую часть сейчас выше, чем ранее, а конкурентоспособность ЕС в политике и экономике хуже, чем когда-либо. Сийярто также заявил, что ни жители Венгрии, ни граждане Европы не имеют выгоды от происходящего украинского конфликта.

До этого Сийярто утверждал, что вводимые Европой и США санкции против России не могут оказать существенного влияния на конфликт. Также в июле он сообщал, что Венгрия впредь не будет оказывать поддержку Украине. Министр отметил, что Будапешт потребует от Украины предоставить отчет о ранее выделенных стране €10 млн.