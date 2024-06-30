Военные базы США в Европе столкнулись с непредвиденной опасностью CNN: несколько военных баз США в Европе оказались под угрозой теракта

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Несколько военных баз США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за, возможно, самой высокой «за как минимум 10 лет» угрозы теракта, информирует CNN. По данным журналистов, целью атаки могут стать военный персонал или американские объекты.

По словам официальных лиц, в воскресенье на базах, включая гарнизон армии США в Штутгарте (Германия), где располагается штаб-квартира Европейского командования США, был повышен уровень боевой готовности до уровня «Чарли», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что этот статус применяется в случае возникновения инцидента или получения разведданных, которые указывают на вероятность совершения террористических действий, а также нацеливания на персонал или объекты. Один из официальных лиц США, работающих на базе в Европе, сообщил, что такого уровня угрозы не было «по крайней мере 10 лет».

Совет Безопасности ООН ранее осудил террористическую атаку в Дагестане. В распространенном заявлении ее назвали «гнусной и трусливой».

Главной целью террористов оказался протоиерей Николай Котельников. По данным близкого к расследованию источника, подготовка к атаке в Дербенте длилась месяц.