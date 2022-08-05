Военнослужащие ВСУ открыли огонь по мирным жителям в Харьковской области Минобороны: ВСУ открыли стрельбу по жителям Харьковской области из-за их отказа уступать свои дома

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Солдаты вооруженных сил Украины

Девять мирных жителей Харьковской области пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Офицеры приказали жителям освободить дома, чтобы разместить там иностранных наемников, а во дворах поставить артиллерию — в ответ на протесты был открыт огонь.

Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии, — заявил Конашенков.

В Минобороны сообщили, что в результате в Шестаково ранены четыре местных жителя, а в населенном пункте в Верхнем Салтове пострадали пять человек. Они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Кроме того, за сутки поражено: четыре пункта управления, в том чиcле 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовcк, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Cеверск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Вывoдово Днепропетровской области. Также ВС РФ уничтожили до 150 военных ВСУ, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тысяч боеприпасов к ним в Запорожской области

Ранее российские войска нанесли удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен» на территории техникума в Харькове. В результате было уничтожено до 350 боевиков и 11 единиц военной техники. Кроме того, в Херсонской и Николаевской областях было ликвидировано около 100 боевиков и 25 единиц техники.