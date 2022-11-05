Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО Украинский пленный Барлян: у вооружения НАТО есть недостатки в сравнении с техникой из СССР

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружение НАТО имеет ряд недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами, заявил пленный украинский военный Александр Барлян. Он заверил, что видел противотанковую управляемую ракету NLAW с севшими батареями и американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin «без мозгов», передает РИА Новости.

Видел NLAW (противотанковая управляемая ракета) с севшими батареями, видел Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), к которым нету «мозгов», потому что одни «мозги» выделяются на бригаду, а самих «джавелинов» может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней, — сказал Барлян.

При этом, по его словам, за утерю пусковой установки Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество украинских военных.

Если потеряешь автомат, это не так страшно. Тебе просто выдадут новый. В случае с NLAW можно было сказать: «Я случайно выстрелил и выбросил его», — добавил пленный.

Также Барлян рассказал о недостатках шведского ручного противотанкового гранатомета AT-4. По его словам, он стрелял через раз. Пленный отметил, что они «сырые и могли бахнуть, как только вылетела».

По его заверениям, украинские военные используют в основном старое советское вооружение, например РПГ-7. Он назвал его «вечным оружием», с которым при правильном хранении и эксплуатации не бывает никаких проблем.

Ранее Барлян заявил, что во время наступления на Харьковском направлении украинские войска понесли большие потери, но точное количество погибших узнать невозможно, цифры скрывают. По его словам, украинское командование требует выполнения поставленных задач любой ценой, число жертв его не интересует.