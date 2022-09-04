Власти запретят выпускать военнообязанных украинок из страны С 1 октября военнообязанным женщинам запретят покидать Украину

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С 1 октября военнообязанным женщинам запретят выезжать c Украины вплоть до момента окончания боевых действий, сообщает Telegram-канал «Политика страны». При этом на воинский учет в обязательном порядке должны будут встать женщины конкретных специальностей, которые определяет Минобороны Украины.

С 1 октября военнообязанным украинкам, ставшим на воинский учёт, будет запрещен выезд за пределы страны — то есть, будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин, — заявил юрист Минобороны Владимир Смилка.

По его словам, Украина приближается к стандартам НАТО «не только в оружии, но и в учете военном», который одинаков как для мужчин, так и для женщин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования.

Согласно приказу Минобороны Украины, на воинский учет должны встать женщины, чьи специальности связаны с такими направлениями, как химия, биология, телекоммуникационные системы, компьютерные науки, метрология, география, физика, астрономия, пищевые технологии, технологии легкой промышленности, медицина (в том числе ветеринарная), налогообложение, маркетинг, менеджмент, издательское дело, психология и др. Ведомство может призвать женщин, работающих в вышеперечисленных направлениях, если у них нет проблем со здоровьем и если они подходят по возрасту.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что безопасность страны обеспечивают более миллиона человек. По его словам, в состав входят Вооруженные силы Украины — до 700 тысяч человек, Национальная полиция — до 100 тысяч, Нацгвардия — до 90 тысяч, а также пограничники — до 60 тысяч человек.