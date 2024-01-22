Военного Нацгвардии Украины заподозрили в массовом убийстве в Лимане ГБР Украины: военный ВСУ расстрелял четырех человек в Лимане

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

В подконтрольном Киеву городе Лимане ДНР задержали военнослужащего Нацгвардии Украины, подозреваемого в убийстве четырех человек, сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины. По данным ведомства, убитыми оказались двое полицейских и двое гражданских — пенсионерка и ее дочь.

Сотрудники ГБР при содействии Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лимане <...>. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 21 января. По версии ГБР, жительница Лимана вызвала полицейских из-за конфликта с военным, но связь с ними вскоре пропала. На место происшествия отправилась другая группа, обнаружившая тела четырех человек с огнестрельными ранениями: двух своих коллег и двух гражданских женщин. По данному факту возбуждено дело по статьям УК об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что младшего сержанта полиции нашли мертвым в уборной отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Рядом с телом правоохранителя лежал табельный пистолет Макарова.