Военного бундесвера обвинили в шпионаже в пользу России Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в шпионаже в пользу России

Немецкому военнослужащему предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Германии. Отмечается, что гражданин ФРГ работал в подведомственной Минобороны Германии структуре, которая занимается в том числе закупками военной продукции для вооруженных сил страны.

В сообщении указано, что подозреваемый сам обращался в российские дипломатические миссии с предложением о сотрудничестве. Так, с мая прошлого года он предлагал свои услуги в генконсульстве России в Бонне и посольстве в Берлине.

При этом он однажды передал сведения, которые получил в результате своей профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведслужбе, — говорится в заявлении.

Ранее итальянский суд присяжных в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Этот приговор стал вторым в отношении военнослужащего. В марте 2023 года военный трибунал в Риме уже признал его виновным и приговорил к 30 годам тюрьмы. Позднее начался апелляционный процесс.

The Economist считает, что российские шпионы вернутся в Европу и будут опаснее, чем когда-либо. В публикации отмечается, что спецслужбы РФ корректируют профессиональную деятельность и вступают в новую фазу политической борьбы против Запада.