«Военное дело»: десантники ВС РФ прорвали оборону ВСУ и зашли в Артемовск

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Портал «Военное дело» сообщил, что десантники ВС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и зашли в Артемовск. По информации издания, «вагнеровцы» и бойцы российской армии обеспечили проход с южной стороны города. Также удалось зайти в Клещеевку, которая находится южнее Артемовска. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

По данным «Военного дела», бойцы ЧВК «Вагнер» получили в свое распоряжение несколько новейших танков Т-90М, которые участвует в боях за Артемовск.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны», ссылаясь на главу Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса, сообщил, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по базе украинских войск в Черниговской области. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России поразили систему военного управления и объекты энергетики Украины. По его словам, в результате удара были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.