Военная инфраструктура НАТО может появиться в Молдавии Депутат Боля: власти хотят разместить в Молдавии инфраструктуру НАТО

Фото: Pfc. Aiden O'Marra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Молдавии намерены разместить военную инфраструктуру НАТО в стране в обмен на поддержку Запада, заявил в эфире телеканала N-4 депутат от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля. Парламентарий предупредил, что для дислокации самолетов Альянса и ЕС может использоваться аэропорт в Маркулештах.

Им дают определенную помощь как приманку. Они не понимают, что за любую минимальную помощь приходится отдавать частичку суверенитета. Я допускаю, что в ближайший период, к примеру, аэропорт в Маркулештах может быть использован для дислокации самолетов ЕС или НАТО, — сказал Боля.

Депутат напомнил, что Молдавия остается нейтральной страной. По его словам, избежать втягивания в войну можно лишь сменой действующей власти, которая только расширяет сотрудничество с НАТО.

Ранее замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Настасьин заявил, что власти Молдавии приняли начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз как знак одобрения своего антироссийского курса. Он отметил, что для Кишинева эти переговоры стали карт-бланшем на установление диктатуры в республике.