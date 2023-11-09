«Военная хроника»: российские силы заняли позиции по периметру Клещеевки

Фото: МО РФ

Российские силы к утру 9 ноября вышли на позиции по периметру села Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По данным канала, непосредственных боев внутри населенного пункта не фиксировалось. К утру Клещеевка оказалась в серой зоне. Минобороны России данную информацию не комментировало.

К 04:00 подразделения ВС РФ стояли по периметру села. Непосредственно внутри боев не фиксировалось, позиции 5-й ОШБр ВСУ и соседних подразделений всю ночь утюжила артиллерия, танки и дроны. Наутро вся Клещеевка была в серой зоне, заход туда на ногах пока не подтверждается, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские бойцы стали использовать дроны-камикадзе в паре с артиллерией при атаках на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой. Сначала в блиндаж отправляют снаряд, потом покидающую укрытие пехоту противника уничтожают артиллеристы с помощью БПЛА и минометов.

Также стало известно, что российские бойцы ликвидировали два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорска. Как отмечается, противник занял школу и церковь. Каждый день оттуда стреляют из СПГ и АГС. Когда из зданий начал выходить личный состав, по ним отработали из миномета и «Градом».