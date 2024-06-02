«Военная хроника»: армия РФ прорвала оборону ВСУ к северу от Часова Яра

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что армия РФ прорвала оборону ВСУ к северу от Часова Яра. По его данным, преодолев этот участок, российские войска зашли за канал Северский Донец — Донбасс. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Канал отмечает, что часть подразделений ВСУ откатилась на заранее размеченный рубеж обороны и теперь окапывается там.

Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявлял, что для защиты Харькова ВСУ вынуждены отводить войска с других участков на фоне вопиющей нехватки бойцов личного состава. По его данным, острый дефицит украинских военных прежде всего наблюдается в районе боестолкновений близ Часова Яра, Клещеевки и Андреевки, где ожесточенные бои идут на протяжении многих месяцев.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщал, что российские вооруженные силы взяли под контроль почти 70% территории Часова Яра. По словам депутата, среди пленных в городе большое количество мобилизованных украинцев, «пойманных на улице».