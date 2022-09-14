Военкоры сообщили о переброске резервов ВС РФ в Красный Лиман

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВС России начали перебрасывать резервные войска в Красный Лиман Донецкой области, куда ранее ВСУ стали дислоцировать бронетехнику и иностранных наемников, сообщили «Военкоры Русской Весны». По информации Telegram-канала, украинская армия пытается прорвать оборону войск России в городе.

На видеозаписи показано, как огромная колонна техники передвигается по дороге в сторону Красного Лимана.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что подразделение союзных сил «Барс-16», известное как отряд «Кубань», ведет бой на подступах к городу Красный Лиман в Донецкой области. По информации военкора, которой он поделился в своем Telegram-канале WarGonzo, ВСУ штурмуют позиции ВС РФ и союзных войск. Журналист уточнил, что военнослужащим удается сдерживать натиск, им оказывают огневую поддержку артиллеристы.

12 сентября глава ДНР Денис Пушилин указывал, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана. При этом, по его словам, ситуация остается контролируемой. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе союзных сил атаки противника удается сдерживать.