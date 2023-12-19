Военкора насмешила «гениальность» плана ВСУ по Крыму Военкор Коц пошутил над словами полковника Свитана о гениальном плане ВСУ

Фото: МО Украины

Полковник украинской армии в запасе Роман Свитан сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Крым было «гениальной информационно-психологической операцией», обратил внимание в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Однако, по мнению журналиста, подобные слова выглядели как оправдание провала.

Украинский военный эксперт Роман Свитан заявил, что контрнаступление ВСУ на Крым было гениальной информационно-психологической операцией, целью которой было заставить русских пойти в наступление зимой. Да-да, охотно верим. «Мы обосрались, но революция продолжается», — пошутил Коц.

Ранее военкор указал, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в США отправился в Норвегию и уже там попытался убедить публику, что за 2023 год ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта. Журналист выразил мнение, что у украинского лидера либо проблемы с памятью, либо он держит всех за идиотов. Коц напомнил, что в 2023 году ВС России добились успехов в Опытном, Соледаре и Красной Горке.

Также первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Зеленского, отметил, что подобные высказывания являются лишь «альтернативной реальностью, созданной сценаристами „Квартала 95“». Журавлев напомнил, что 20 мая 2023 года ВС РФ взяли под контроль Артемовск.