Военкор заявил, что холод вынудит Германию запустить «Северный поток — 2» Военкор Борзенко: холод вынудит Германию запустить «Северный поток — 2»

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С наступлением первых холодов в Германии начнутся серьезные проблемы из-за ситуации с газом, поэтому власти ФРГ будут вынуждены запустить газопровод «Северный поток — 2», убежден заместитель главного редактора, военный корреспондент Алексей Борзенко. По его словам, у них просто не будет выбора, пишет «360».

Наше противостояние с Западом даст результаты в нашу пользу с началом холодов. При первых холодах начнутся проблемы в Германии. Немцев заставят открыть «Северный поток — 2», деваться им будет некуда, — заявил Борзенко.

Правительство Германии исключило запуск трубопровода «Северный поток — 2». Об этом стало известно из заявления официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. По его словам, сокращение поставок газа из России является вызовом для всей страны, и ее ждут сложные месяцы, однако власти уже приняли комплекс мер для минимизации потерь. Хебештрайт сообщил, что в ФРГ начнут строить терминалы для приема СПГ.

Глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен ранее заявил, что миллионы немцев не смогут оплачивать расходы за отопление из-за роста цен на газ. Он подчеркнул, что необходимо увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия. Эта мера позволит защитить большое количество граждан Германии грядущей зимой, убежден Зибенкоттен.