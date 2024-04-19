Военкор заметил «черную метку» Зеленского на Часове Яре и Славянске Поддубный: Зеленский поставил «черную метку» на Часове Яре и Славянске

Фото: Пресс-служба президента Украины

Рабочая поездка президента Украины в Донецкую область

Своим визитом в Славянск и Часов Яр президент Украины Владимир Зеленский поставил им «черную метку», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Журналист обратил внимание, что после каждого посещения украинским лидером подобных укрепрайонов они вскоре «рушились».

Как бы иронично ни звучало, но своим визитом в Славянск и Часов Яр Зеленский поставил им «черную метку» — по сложившейся традиции каждая «фортэця» (крепость. — NEWS.ru) после его посещения рушилась, — написал журналист.

Военкор считает, что посещение Зеленским 19 апреля позиций 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Часове Яре несет больше репутационный характер и призвано показать западной аудитории, что у Киева «все под контролем». Он отмечает, что в объектив сопровождавших визит камер попали лишь свежевозведенные укрепсооружения ВСУ. При этом новый ландшафт после атак российской авиации по этим фортификациям в кадр не попал.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника. Минобороны России данную информацию не комментировало.