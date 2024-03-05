Военкор усомнился в способности Германии создать массовую призывную армию Коц сомневается в создании массовой армии ФРГ без российского газа

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Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале усомнился в способности Германии создать массовую призывную армию. Он считает, что Берлин не сможет снова запустить свою оборонную промышленность без дешевых российских энергоресурсов.

Журналист напоминает, что от обязательной военной службы по призыву бундесвер отказался в 2011 году после «маленькой победоносной операции» стран НАТО в Ливии. Тогда казалось, что крупномасштабные сухопутные конфликты ушли в историю, но СВО расставила все по своим местам. По словам военкора, Россия сегодня создает новые военные округа, переформировывает бригады в дивизии, а «оборонка пашет в три смены». Бундесверу же, считает он, еще предстоит это осознать.

Единственный вопрос: где они возьмут столько техники и оружия для массовой призывной армии? Получится ли им запустить свою оборонку без дешевых российских энергоресурсов? — задается вопросами военкор.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал личной ошибкой утечки разговора двух офицеров ФРГ о возможном ударе по Крымскому мосту. По его словам, диалог, предварительно, был перехвачен в Сингапуре, один из участников подключился по незащищенной линии.