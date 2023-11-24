Военкор Коц усомнился в необходимости переговоров с Украиной

Фото: МО Украины

Украину уже склоняют к переговорам с Россией, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Тональность, по его наблюдениям, в западных СМИ пессимистичная: Киеву не удастся выйти на границы 1991 года, а Россия обладает гораздо более серьезным людским и военнопромышленным ресурсом. Однако журналист сомневается, стоит ли Москве идти на переговоры в нынешних условиях.

Прямым текстом утверждается, что надо садиться за стол и договариваться. Вот только нужно ли это России, чьи значительные территории новых регионов сейчас занимает противник? — задается вопросом он.

Ранее экономист Филипп Пилкингтон в статье для британского портала Unherd написал, что Россия придерживается позиции, что она никогда не отказывалась от мира с Украиной, но может не соглашаться на переговоры из-за своего продвижения на ключевых стратегических направлениях. По его словам, военная помощь Запада истощается, в то время как Москва имеет возможность быстро переоборудовать свои промышленные базы для производства снарядов.

Тем не менее накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине. По его словам, давить следует на тех, кто от этого диалога отказывался.