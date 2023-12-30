Военкор Стешин: сейчас на Украине никто не вспомнит, за что стоял Майдан

Фото: Teun Voeten/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный корреспондент Дмитрий Стешин, подводя итоги года для Украины, задался вопросом, помнит ли кто-то в стране, за что протестовали на Майдане. Мнением на этот счет журналист поделился в своем Telegram-канале «Русский тарантасъ», заявив, что Запад «уже в открытую сползает с гнилой украинской темы», работу ПВО слышно каждый день, а «брат стал кровным врагом».

Сейчас разве вспомнишь, за что стоял Майдан? Что там Яценюк обещал со сцены? Где тот Яйценюк? В Майами. А большая часть «героев Майдана» в земле, — написал он.

Военкор указал на рекордно низкий показатель рождаемости в стране, а также прокомментировал ход мобилизации, в ходе которой отлавливают мужчин, в том числе инвалидов, призывают женщин. Он не исключил, что вскоре могут «дойти и до детей».

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил, что в стране может произойти «условный Майдан». Иным сценарием разрешения накопившихся в ходе украинского конфликта противоречий, считает он, может стать военный переворот, создание временного правительства национального согласия или проведение выборов.