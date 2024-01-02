Военкор сообщил об ударе по штабу с представителями НАТО и командирами ВСУ Военкор Сладков: в Харькове нанесен удар по совещанию представителей НАТО и ВСУ

Фото: t.me/dsns_telegram

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что по совещанию представителей НАТО с командирами Вооруженных сил Украины в Харькове нанесен удар. По данным журналиста, в опале находятся также склады и военные заводы города.

Подтверждается удар по совещанию в Харькове представителей НАТО с командирами ВСУ и националистических украинских батальонов. В Харькове под ударом склады и военные заводы, места дислокации нацбатов и ВСУ, — уточнил военкор.

Сладков добавил, что итоги ударов пока рано подводить, так как они продолжаются в настоящий момент. По его словам, для нанесения ударов задействованы дальняя и фронтовая авиация, артиллерия, РСЗО и тяжелые беспилотники.

Ранее предприниматель из Греции Тасос Циамис опубликовал видеокадры с происходящим на улицах Киева после прилета снарядов и работы системы противовоздушной обороны. На одном из видео он идет по улице и снимает горящую, предположительно, автозаправку, близ которой находятся пожарные машины.

На другой видеозаписи Циамис запечатлел черный плотный дым, растягивающийся вдоль улицы. Судя по кадрам, дым шел со стороны трехэтажного здания. На третьем видео бизнесмен снимает автодорогу, предположительно, рядом с которой упал снаряд.