Военкор сообщил о ликвидации в зоне СВО иностранного наемника ВСУ Котенок: в зоне СВО ликвидирован присоединившийся к ВСУ иностранный наемник

Фото: МО Украины

Российские силы ликвидировали в зоне специальной военной операции на Украине очередного наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Иностранец Эльчин Мурадов, по данным журналиста, попал под обстрел артиллерии. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Боевик был ликвидирован во время артиллерийского удара по украинским позициям, — пишет военкор.

Ранее ВС РФ ликвидировали группу спецназа ВСУ во главе с Вадимом Рубаном под Марьинкой и уничтожили наемника в составе ВСУ Васифа Агаджанова. Аналитики считают, что украинские силы начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. Эксперты пояснили, что армия понесла огромные потери, которые компенсировала за счет персонала из других стран.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО российские силы уничтожили свыше 5800 наемников. В их числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании. Также на территории Украины ликвидированы более 100 военных преступников, добавил он.