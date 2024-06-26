Военкор Сладков показал танковую атаку на Красногоровку Военкор Сладков: как только возьмем Красногоровку, легче пойдем на Курахово

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале поделился кадрами танковой атаки на населенный пункт Красногоровка, отметив, что каждый метр освобождается с огромным напряжением. Он также подчеркнул, что после взятия Красногоровки, бойцам будет легче идти на Курахово.

Сладков также отметил, что специально не стал накладывать на видео музыку или интершум, чтоб оставить один единственный вздох за кадром. Он принадлежит комбригу Пятерки, который наблюдает в монитор, как идет атака его людей.

Казалось бы, комбриг воюет здесь долгие годы, мог бы привыкнуть и не волноваться. Каждый командир, который переживает за судьбу своих солдат – это золотой командир. Поверье, есть варианты. Этот вариант – золотой, – заключил Сладков.

Пресс-служба Минобороны РФ показала, как российский боевой вертолет Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». В ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После, используя бортовой комплекс, они провели противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром.