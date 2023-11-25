Военкор пошутил о мирной сделке по Украине с отсылкой к Остапу Бендеру Военкор Сладков сравнил поведение Киева с Бендером из «Двенадцати стульев»

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Поведение киевских властей в вопросе политического урегулирования кризиса напоминает поведение персонажей произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», написал в Telegram военный корреспондент Александр Сладков. Так он высказался о парафированном украинской делегацией договоре об урегулировании конфликта, выдержки из которого упомянул президент РФ Владимир Путин. Журналист подчеркнул, что не хотелось бы, чтобы Россию обманывали еще когда-либо.

Утром стулья, в обед тумбочки, вечером столы, утром опять стулья, в обед инвентаризация, вечером деньги. И аманатов брать при подписании 100 душ, тогда пойдет дело, — написал журналист.

Ранее Путин рассказал, что соглашение о мире было подписано переговорной группой из Киева, а затем «выброшено на свалку истории». Документ назывался «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» и содержал 18 статей. В приложении к нему указывалось количество вооруженных сил, вплоть до единиц боевой техники и личного состава.

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Россия поплатится за удары по территории страны. По его словам, Киев будет становиться сильнее, и придет время, когда он ответит Москве. Тем не менее 25 ноября стало известно, что в Киеве прогремела серия взрывов. Также воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту Вооруженных сил Украины на территории региона, подконтрольной Киеву.