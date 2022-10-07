Военкор Руденко: в зоне СВО уничтожен автобус с польскими наемниками

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Репортер ВГТРК, военкор Андрей Руденко сообщил, что противотанковая управляемая ракета союзных сил в зоне проведения спецоперации на Украине поразила автобус с наемниками. Ссылаясь на данные разведки, военкор заявил, что в транспортном средстве находилось не менее 20 польских наемников, все они погибли. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

И снова наши разведчики работают в тылу врага. На этот раз ПТУР поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники. По данным перехвата погибли более 20 представителей Польши, — написал он в своем Telegram-канале.

В своем посте он задался риторическим вопросом: «Интересно, МИД Польши заявит об этом?».

Ранее Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что следующей целью наступления Вооруженных сил Украины может стать населенный пункт Сватово в ЛНР. По его словам, ВСУ концентрируют свои силы, чтобы ударить по Сватово с двух сторон — с севера и юга.