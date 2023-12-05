Военкор рассказал, от какого решения России финнам «не станет лучше» Поддубный: Финляндия решила пополнить список агрессивных противников России

Фото: U.S. Army/Dori Whipple

Финляндия решила пополнить список стран, которые являются для России агрессивными противниками, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он отреагировал на новость о том, что в Хельсинки теперь будут выпускать снаряды для Киева. Россия, по словам военкора, теперь будет вынуждена учитывать финский фактор в своей оборонной политике.

Финляндия решила пополнить список стран, которые являются для России агрессивными противниками. Будут теперь финны делать для киевского режима снаряды <...> И в итоге Россия теперь будет вынуждена учитывать финский фактор в своей оборонной политике. И финнам от этого вряд ли станет лучше, — пишет журналист.

О том, что Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины, ранее сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен. По его словам, решение об этом будет принято «очень скоро», вероятно, до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

До этого министр внутренних дел страны Мари Рантанен сообщила, что Финляндия намерена ускорить строительство новых ограждений на границе с Россией. По ее словам, работы уже идут. Ранее планировалось, что они закончатся в 2026 году.