Военкор рассказал об усталости Запада от военной поддержки ВСУ Военкор Борзенко рассказал об усталости Запада от военной поддержки ВСУ

Фото: Cedrique Oldaker/U.S. Air Force

Западные страны устали оказывать военную помощь Украине, так как ВСУ «не совершают подвигов» с зарубежным вооружением, заявил военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360». По его словам, Запад чувствует, что зря помогает Киеву оружием.

Скорее всего, проявляется так называемая усталость металла. Запад уже чувствует, что он «в топку» бросает это оружие и ничего не происходит. ВСУ не совершают никаких подвигов с этим оружием. Что оно есть у украинской армии, что его нет, — заверил Борзенко.

Он предположил, что с наступлением осени у западных государств начнутся «страшнейшие проблемы» с отоплением, электричеством и другими энергоресурсами. Военкор считает, что жители этих государств не выдержат роста цен и психологического давления. В связи с этим, добавил Борзенко, риторика зарубежных СМИ по отношению к ВСУ в скором времени станет более негативной.

В ряде западных стран скоро пройдут выборы. И на лозунгах в поддержку Украины их уже не выиграть. Поэтому и начинается смена риторики относительно помощи ВСУ, — резюмировал военкор.

Ранее британский журналист Род Лиддл в статье для The Times заявил, что западные СМИ специально скрывают правду о спецоперации на Украине, никак не освещая крупные успехи России в происходящем конфликте. Он отметил, что иностранные журналисты пишут про воображаемые «зверства» российской армии с каждым её новым успехом. Он также признал, что СМИ принимают заявления украинских политиков за чистую монету.