Военкор рассказал о страшной ошибке по отношению к российскому танку Коц: американские СМИ ошиблись в ориентации российского «танка-черепахи»

Фото: МО РФ

Т62М

В Forbes вышла статья о российских «танках-черепахах» и журналист неверно интерпретировал название одного из них «Громозека» как Гомосек (Homosexual), написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Журналист призвал западных авторов пользоваться онлайн-переводчиком, если они не смотрели советский мультфильм «Тайна третьей планеты».

В Forbes вышла статья о наших «танках-черепахах» — штурмовых машинах, прикрытых со всех сторон дополнительными листами металла для защиты от дронов и ПТУРов-крышебоев. Автор материала Дэвид Экс рассказывает про судьбу одного из них: модифицированного Т-62, названного в честь персонажа книг (советского фантаста - NEWS.ru) Кира Булычева — инопланетянина Громозеки. Вот только Дэвид в своей заметке с какого-то рожна обозвал танк Гомосеком (Homosexual). Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь, — возмутился Коц.

Ранее Business Insider со ссылкой на экспертов назвал очередной «успешной инновацией» ВС России танк «царь-мангал», обшитый со всех сторон металлическими листами. Как они объяснили, несмотря на «сумасшедший или дикий» вид, боевые машины показали поразительную эффективность на поле боя.

До этого военный эксперт Мэтью Мосс выразил мнение, что «царь-мангалы» могли бы проводить через минные поля другую технику и танки. Он объяснил, что противник всегда будет стараться устранить ведущую машину, поэтому толстая броня «царя» будет как нельзя кстати.