Военкор рассказал об опыте на западе Украины в СССР

Фото: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал об опыте, какие воинские звания занимали украинские военнослужащие в советской армии во время его службы. Он подчеркнул, что в основном это были прапорщики, украинцы, которые обеспечивали работу коптерных.

Услышал, что украинцы сделали всю историю России. И что в Советской армии каждый второй офицер был украинцем. Я абсолютный интернационалист, меня такая позиция нисколько не перевозбуждает. Нелепость не в самой ошибке или неправде, а в попытке доминировать там, где вообще вариантов нет. Я служил в Вооруженных Силах СССР, офицеры были, конечно, в основном русские, — сказал он.

Сладков также в своем Telegram-канале показывал видео с лазерным комплексом «Пересвет», который, предположительно, может применяться для борьбы с БПЛА, а также помогать ПРО и ПВО. По его словам, это вооружение «жутко секретное».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что планирующие авиабомбы «Дрель» быстро поступят в ВС России в связи с наращиванием темпов производства оборонно-промышленного комплекса. По его словам, российское вооружение стремительно развивается.

Эксперт обратил внимание, что так же быстро запустили серийное производство гаубиц «Коалиция-СВ». По его словам, эти артиллерийские комплексы нужны российской армии для ведения эффективной контрбатарейной борьбы.