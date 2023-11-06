Военкор рассказал о тяжелых боях на Херсонско-Крымском направлении Военкор Коц: обстановка в Крынках тяжелая, но контролируемая

Фото: МО РФ

Обстановка в Крынках тяжелая, но контролируемая, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в части села. Российские силы делают «все возможное и невозможное», чтобы противник не расширил плацдарм. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Тяжелые бои в Крынках продолжаются, противник закрепился в части села, подвоз личного состава и боеприпасов осуществляет в основном ночью — на лодках по натянутым веревкам. <...> Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм и в конечном итоге сбросить его в реку, — пишет журналист.

Коц отмечает, что ВСУ обстреливают российские позиции танками и артиллерией, в том числе кассетными снарядами. В воздухе нет и минуты, чтобы не было «вражеских птиц» или FPV-дронов, отмечает он.

Тем не менее, по его словам, российские штурмовики выбили противника из леса и продолжают сковывать его с обеих сторон села. По ВСУ работает артиллерия. Бьют по позициям в постройках, на подходах к самому селу, водной переправе и островах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы за сутки предотвратили пять попыток высадки украинских военнослужащих на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. По данным ведомства, противник потерял до 130 бойцов. Также в этом направлении уничтожены три автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.