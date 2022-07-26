Военкор рассказал о соревновании регионов по восстановлению ДНР Военкор Руденко рассказал о соревновании российских регионов по восстановлению ДНР

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

Разные регионы России восстанавливают различные участки и районы ДНР, это привносит элемент соревнования в процесс помощи жителям освобожденных республик, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в разговоре с ИА SM-News. Он напомнил, что российские сотрудники МЧС преодолели немало трудностей, чтобы вернуть свет в Волноваху, Мариуполь и другие подконтрольные РФ города.

Разные участки отданы разным регионам России на восстановление. Это вводит некий соревновательный процесс — кто быстрее отстроит, кто быстрее сделает доклад, что работы закончены. Для того чтобы дать свет в Волноваху, Мариуполь, Донское, сотрудникам МЧС сначала нужно было разминировать десятки километров полей, чтобы протянуть линии электропередачи, — уточнил Руденко.

Он похвалил сотрудников МЧС, которые добились желаемого результата через «труд, пот и боль». Однако, отметил военкор, россияне делают и другие полезные для восстановления Донбасса дела. Например, в Волновахе, по словам Руденко, уже заново отстраивают квартиры и дома, ремонтируют больницы и школы. Теперь местные жители и россияне ждут освобождения других областей, чтобы начать восстановление Донецка и Горловки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее доложил президенту России Владимиру Путину о том, что регион планирует восстановить дороги, мосты и школы в закрепленных за Московской областью районах ДНР к 1 сентября. Он подчеркнул, что считает эту цель одной из приоритетных.