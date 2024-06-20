Военкор рассказал, какая судьба ждет Зеленского Военкор Котенок: Запад может убрать Зеленского, как «отработанную фигуру»

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад раньше или позже постарается убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины тем или иным способом, заявил в беседе с изданием «Сегодня.ру» военный корреспондент Юрий Котенок. Он подчеркнул, что украинский лидер не является самостоятельной фигурой и его может ждать судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Думаю, что его, как «отработанную» фигуру, рано или поздно Запад попытается спрятать, увести от ответственности. То же самое, кстати, ранее пытались сделать и с Саакашвили, но его неуемная тяга к политике, а также желание гадить России привели его в грузинскую тюрьму, где он сейчас постепенно сходит с ума и теряет здоровье, — сказал Котенок.

По его мнению, Зеленского попытаются заменить на человека, связанного с силовыми структурами страны и обладающего имиджем «спасителя нации», например, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом, добавил военкор, способы избавления от нынешнего главы государства могут быть разные: его могут просто заставить объявить об отставке, или же ликвидировать физически.

Сейчас Западу нужен на Банковой человек, который «мало говорит, но много делает». Таких в обойме у Вашингтона сейчас вполне достаточно, поэтому дни Зеленского в кресле президента сочтены, — заключил военкор.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько предположил, что США могут заставить Владимира Зеленского самостоятельного уйти в отставку. По мнению эксперта, сценариев смены власти на Украине может быть много. В том числе, отметил он, Вашингтон может заявить, что сомневается в легитимности Зеленского.