Военкор рассказал, как солдат ВС РФ провел четыре дня в окопе с врагом Коц рассказал историю бойца ВС РФ, который провел четыре дня в окопе с врагом

Военный корреспондент Алексанр Коц рассказал новые подробности истории российского бойца с позывным «Бабка», который, получив ранение, провел четыре дня с таким же раненным бойцом ВСУ в одном окопе. Наступление было ночью. Получив ранение он пролежал неподвижно до утра, претворяясь мертвым, чтобы его не заметил вражеский дрон. Когда все стихло пополз к окопам.

Притворялся мертвым, чтобы птичка не увидела, не начала что-то скидывать. Обстрелы продолжались. Только утром залез в ближайший окоп, чтобы спрятаться. Там увидел живого украинца, тоже раненого, — вспоминает боец.

Он вспоминает, что солдату противника на вид было лет 50. Но встретились в окопе они не как враги. В окопе было два трупа. Бабка смог собрать немного воды в кружку, поделились. Разделил друг с другом и жвачку, которая также помогает от жажды. Есть ничего не было. От холода у российского бойца начался сильный кашель. Уже от кашля начали разрываться и кровоточить раны на спине. Требовалась перевязка.

Украинец помог перевязать раны. Мы с ним не разговаривали особо, не интересовались, как зовут. Он меня, может, и понимал, но я его нет. Я по-русски говорил, а у него вообще русских слов не было, только маты. Материл командование свое, что оставили. Прожили мы с ним где-то дня три-четыре, потом в один момент он ушел из жизни. Я благодарен ему. В окопе мы не были врагами, не ругались, — вспоминает Бабка.

После смерти соседа россиянин остался в окопе один. Вылезти нельзя — убьет. Оставалось только сидеть и ждать. Или смерти, или спасения. Спасение пришло раньше. Нашли его ребята из другой части.

Ранее сообщалось, что Бабку считали погибшим. Его потеряли в бою с ВСУ. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорников.