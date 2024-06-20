Военкор рассказал, чем занимаются «мотивационные войска» ВСУ Поддубный: «Азов» блокировал отход бойцов ТРО с помощью «мотивационных войск»

Фото: МО Украины

Бойцы батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) блокировали отход служащих войск территориальной обороны Украины в 2022 году, и, вероятно, делают это сейчас в отношении насильно мобилизованных на фронт, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. При этом он отметил, что свои заградотряды «азовцы» называют «мотивационными войсками».

В качестве примера военкор привел интервью одного из военнослужащих батальона о том, как его подразделение расположилось позади отрядов сил ТРО. В их задачу входило предотвращение отступления бойцов теробороны.

Как ТРО они должны были быть мотивированы. Мой отряд — я был тогда командиром отряда из 500 человек — был равномерно распределен вдоль 25-километровой линии фронта, — рассказывал боец «Азова».

Поддубный отметил, что существует множество подтверждений того, «чем заканчивается подобная „мотивация“ для украинских хлопцев». При этом в США явно не нашли каких-либо свидетельств нарушения прав человека со стороны «Азова», когда снимали запрет на поставку вооружений данному формированию, подчеркнул военкор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия негативно относится к решению США позволить передачу вооружения украинскому полку «Азов». Речь идет о передаче оружия не простым армейским формированиям, а ультранационалистическим подразделениям, напомнил он.