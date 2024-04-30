Военкор раскрыл реальную ситуацию на острове Нестрига Коц: главком ВСУ Сырский врет о взятии острова Нестрига возле Херсона

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Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский врет о взятии украинскими военными острова Нестрига возле Херсона, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на знакомого морпеха. По его словам, таким образом Сырский пытается сгладить общий фон сообщений о череде неудач ВСУ к западу от Авдеевки.

Ничего они не взяли. Да, группа их зашла. Но нам даже полегче стало. С одной стороны, стрелкач и сбросы, с другой, они хоть кассетами перестали накрывать, чтоб по своим не попасть, — приводит он его слова.

Рассуждая о причинах появления сообщений о взятии острова, Коц отметил, что 24 апреля ВСУ удалось завести группу в зону, обойдя российские посты. Украинских военных удалось обнаружить в тот же день при проверке района, после чего произошел боевой контакт. По его словам, обе стороны понесли потери, при этом ВС РФ удалось эвакуировать раненых, в то время как украинские военные не смогли этого сделать. В завершение Коц подчеркнул, что бои на острове продолжаются.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. По его словам, в операции был задействован расчет 82-миллиметрового миномета «Поднос».