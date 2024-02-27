Военкор раскрыл, какой может быть операция НАТО на Украине Коц: страны НАТО могут решиться установить над Украиной «бесполетную зону»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупная сухопутная операция одной, нескольких или всех стран НАТО на Украине маловероятна, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он считает, что оборонная промышленность Альянса к этому не готова. Главной ударной силой коллективного Запада он называет авиацию. Однако, если над территорией Украины будет установлена «бесполетная зона», то это станет, по факту, объявлением войны России, уверен он.

Они вполне могут решиться установить над Украиной «бесполетную зону», чтобы наши ВКС не смогли оказывать поддержку сухопутным частям. Однако даже такая ограниченная операция станет, по факту, объявлением войны России. И в Брюсселе должны понимать все возможные последствия такого шага, — пишет журналист.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не исключает вероятность отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, соответствующие обсуждения проходили во французской столице, однако тогда присутствующие не пришли к консенсусу.

Комментируя слова французского президента, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не планируют отправлять войска на Украину. При этом он уточнил, что западные союзники Киева оказывают ему беспрецедентную поддержку.