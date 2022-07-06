Военкор призвал очистить Харьков от бандеровцев для защиты ЛНР и ДНР Военкор Литовкин призвал очистить Харьков от бандеровцев для защиты ЛНР и ДНР

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Чтобы защитить Донецкую и Луганскую народные республики от атак бандеровцев, нужно вытеснить противника из Харьковской области, так как оттуда можно обстреливать ЛНР и ДНР, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Он также призвал «отодвинуть» зону безопасности от границ освобожденных республик на 150–200 км, передает «Радио 1».

То, что мы очистили ЛНР от бандеровцев, не означает, что мы полностью обеспечили безопасность этой республики. Дело в том, что из Харьковской области есть возможность обстреливать эту территорию из систем «Град», «Смерч» и других. Поэтому надо отодвигать зоны безопасности от границы ЛНР как минимум на 150–200 километров. А это Харьковская область, так что и её надо очищать от бандеровцев, — заверил Литовкин.

Он также добавил, что «дело не может ограничиться» освобождением ЛНР и ДНР от бандеровцев, так как пока на Украине существуют националисты, безопасность освобожденных республик никто не сможет гарантировать. Литовкин убежден, что в данный момент российские военные занимаются решением данной проблемы.

Ранее российские войска уничтожили ракетными ударами в ДНР две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ВСУ получают от США. Кроме того, высокоточным оружием были поражены станция наведения ЗРК С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.