Военкор призвал готовить состав администраций Харькова, Одессы и Николаева Сладков предложил готовить администрации Харькова, Одессы и Николаева

Если Россия и дальше планирует освобождать Украину от «европейской нечисти», то необходимо уже сейчас готовить составы администраций Харькова, Одессы и Николаева, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, все эти города вполне вероятно перейдут под контроль России.

Если мы планируем далее освобождать Украину от европейской нечисти, мы должны уже готовить состав администраций Харькова, Одессы, Николаева и т.д. Пусть уже работают публично, чего ждать, — пишет журналист.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил о наивности рассчитывать на то, что фронт в зоне специальной военной операции рухнет только из-за проблем Киева и без усилий российской стороны. По его словам, именно так пытаются преподнести ситуацию западные СМИ, которые стали чаще публиковать материалы о том, как на Украине скоро все развалится.

До этого Коц заявил NEWS.ru, что вопрос сроков завершения спецоперации зависит от того, чем именно должна закончиться СВО. По его словам, в том случае если Россия остановится только на освобождении Донбасса, то есть какая-то призрачная вероятность того, что в следующем году военные действия завершатся. Если же армии поставят задачу занять всю территорию Украины, спецоперация затянется на многие годы, уверен журналист.